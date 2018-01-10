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Audi S6 и Lada 4x4 посоревновались в перетягивании каната на заснеженной поверхности
Audi S6 и Lada 4x4 стали участниками перетягивания каната в условиях заснеженной поверхности. «Заряженная» версия иномарки и авто отечественной сборки были сняты на видео.

Audi S6 и Lada 4x4 посоревновались в перетягивании каната на заснеженной поверхности


Ролик бы представлен на видеоканале asTUBE сервиса YouTube. Заезд осуществлялся на снегу. Использованный для соревнований седан марки Audi получил силовой агрегат объемом 4,2 л. Его производительность составляет 340 «лошадок», а крутящий момент достигает на пиковой нагрузке 420 Нм. Использовалась версия с полным приводом.



Относительно комплектации LADA никакой информации нет. На сегодня внедорожник поставляется исключительно с двигателем объемом 1,7 л с производительностью в 83 лошадиные силы.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 14:06
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