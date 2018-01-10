Стоимость батареи Xiaomi Mi Power 2 на 5000 мАч составит 8 долларов
Стоимость китайской батареи Xiaomi Mi Power 2 мощностью в 5000 мАч составит всего 8 долларов. Дизайн модели заимствован у прошлой версии в 2500 мАч.
Энергетический блок состоит из литиево-полимерной батареи ATL, защищенной от царапин алюминиевой оболочкой. Устройство с габаритами 125 х 69 х 9,9 мм имеет кнопку пуска, светодиодные индикаторы заряда, micro USB и полноразмерный порты, систему защиты от воды и пыли.
Xiaomi Mi Power 2 заряжается до 100% за 3,5 часа. Мощности повербанка хватает на два подзаряда iPhone 5s и 6. Энергию Mi 4 можно пополнить только один раз.
Ранее эксперты оценили IPO Xiaomi.
Энергетический блок состоит из литиево-полимерной батареи ATL, защищенной от царапин алюминиевой оболочкой. Устройство с габаритами 125 х 69 х 9,9 мм имеет кнопку пуска, светодиодные индикаторы заряда, micro USB и полноразмерный порты, систему защиты от воды и пыли.
Xiaomi Mi Power 2 заряжается до 100% за 3,5 часа. Мощности повербанка хватает на два подзаряда iPhone 5s и 6. Энергию Mi 4 можно пополнить только один раз.
Ранее эксперты оценили IPO Xiaomi.
Автор: Джанабилова Татьяна П