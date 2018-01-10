Евгений Петросян не хочет верить в смерть Михаила Державина
Евгений Петросян прокомментировал сведения о смерти Михаила Державина. Юморист отметил, что в смерть народного артиста верить не хочется.
«Помимо того, что это был прекрасный актер, это еще и крайне остроумный человек. Он особенно близок для нашего жанра. Державин был из тех театральных артистов, которые могли выступать даже на эстраде. Огромный божий дар, который предоставляется исключительно тем людям, которые способны донести его до окружающих. Когда подобный человек уходит, не хочется верить в это», — подчеркнул артист.
Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после долгого противостояния тяжелому недугу.
«Помимо того, что это был прекрасный актер, это еще и крайне остроумный человек. Он особенно близок для нашего жанра. Державин был из тех театральных артистов, которые могли выступать даже на эстраде. Огромный божий дар, который предоставляется исключительно тем людям, которые способны донести его до окружающих. Когда подобный человек уходит, не хочется верить в это», — подчеркнул артист.
Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после долгого противостояния тяжелому недугу.
Автор: Валерий Антонов