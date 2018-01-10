Песков: Владимир Путин посетит свой предвыборный штаб в среду
Дмитрий Песков сообщил представителям массмедиа, что Владимир Путин намерен посетить 10 января, в среду, свой предвыборный штаб. Президент проведёт мероприятие в нерабочем порядке.
Согласно информации пресс-секретаря действующего главы государства, предполагается посещение Владимиром Владимировичем Путиным своего предвыборного штаба. Было отмечено, что это является мероприятием предвыборного характера. Накануне Дмитрий Песков сообщил журналистам, что предвыборный центр Путина начинает работу в самое ближайшее время.
Ранее ЦИК сообщил СМИ, что российский лидер к 5 января потратил на предвыборную компанию не менее 13,4 млн рублей. Президент идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, подчеркнули в Центризбиркоме.
Согласно информации пресс-секретаря действующего главы государства, предполагается посещение Владимиром Владимировичем Путиным своего предвыборного штаба. Было отмечено, что это является мероприятием предвыборного характера. Накануне Дмитрий Песков сообщил журналистам, что предвыборный центр Путина начинает работу в самое ближайшее время.
Ранее ЦИК сообщил СМИ, что российский лидер к 5 января потратил на предвыборную компанию не менее 13,4 млн рублей. Президент идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, подчеркнули в Центризбиркоме.
Автор: Семен Зайцев