Наталья Селезнёва назвала Михаила Державина талантливейшим артистом
Наталья Селезнева, народная артистка РФ, назвала покойного Михаила Державина талантливейшим и органичным актером с прекрасным чувством юмора. Такое заявления она сделала в ходе общения с журналистами.
Селезнева вспомнила момент, когда в Театр сатиры пришел Михаил Михайлович, тогда коллеги стали довольно близкими друзьями. Актриса могла рассказать Державину все что угодно, а он, в свою очередь, понимал и чувствовал её. «Это был несравненный человек», - добавила Селезнёва.
Актриса рассказала о способности покойного Державина в любой момент разрядить обстановку. Во время съёмок программы «Кабачок «13 стульев» нервы у всех были на пределе, ситуацию спасал только юмор Михаила Михайловича.
Державина не стало сегодня, 10 января. Смерть актера наступила на 82-м году жизни в одной из столичных больниц. Михаила Михайловича госпитализировали месяц тому назад, однако из-за сильного ослабления организма его не удалось спасти.
Селезнева вспомнила момент, когда в Театр сатиры пришел Михаил Михайлович, тогда коллеги стали довольно близкими друзьями. Актриса могла рассказать Державину все что угодно, а он, в свою очередь, понимал и чувствовал её. «Это был несравненный человек», - добавила Селезнёва.
Актриса рассказала о способности покойного Державина в любой момент разрядить обстановку. Во время съёмок программы «Кабачок «13 стульев» нервы у всех были на пределе, ситуацию спасал только юмор Михаила Михайловича.
Державина не стало сегодня, 10 января. Смерть актера наступила на 82-м году жизни в одной из столичных больниц. Михаила Михайловича госпитализировали месяц тому назад, однако из-за сильного ослабления организма его не удалось спасти.
Автор: Валерия Орлова