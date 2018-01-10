Пограничники задержали пытавшегося попасть в Крым с поддельным паспортом украинца
Работники пограничной службы произвели задержание украинца, который пытался проникнуть на территорию Крыма при помощи поддельного паспорта. Отмечается, что инцидент случился на пропускном пункте «Армянск».
«Для проверки документов гость предъявил паспорт Украины. По итогам изучения свидетельства о гражданстве у пограничников появились определенные в подлинности. Доппроверка бланка с использованием спецаппаратуры помогла установить, что для проведения контроля предъявили недействительный документ, имеющий ряд признаков подделки», — отмечается в сообщении представителей управления погранслужбы.
В соответствии с данными мужчины, он купил поддельный документ на территории Херсонской области. Для этого он потратил $100, поскольку под собственным именем не может въехать на территорию России вплоть до 2022-го года. Причиной таких ограничительных мер был факт нарушения миграционного законодательства. Открыто уголовное дело в соответствии с попыткой противоправного пересечения госграницы РФ.
«Для проверки документов гость предъявил паспорт Украины. По итогам изучения свидетельства о гражданстве у пограничников появились определенные в подлинности. Доппроверка бланка с использованием спецаппаратуры помогла установить, что для проведения контроля предъявили недействительный документ, имеющий ряд признаков подделки», — отмечается в сообщении представителей управления погранслужбы.
В соответствии с данными мужчины, он купил поддельный документ на территории Херсонской области. Для этого он потратил $100, поскольку под собственным именем не может въехать на территорию России вплоть до 2022-го года. Причиной таких ограничительных мер был факт нарушения миграционного законодательства. Открыто уголовное дело в соответствии с попыткой противоправного пересечения госграницы РФ.
Автор: Валерий Антонов