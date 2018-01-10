Адвокат: Экс-супруга Армена Джигарханяна получает угрозы в свой адрес
Виталина Цымбалюк-Романовская сильно напугана, потому что после скандального бракоразводного процесса и раздела имущества с Арменом Джигарханяном получает в свой адрес угрозы. Сведения предоставила адвокат экс-супруги актера Лариса Широкова.
Неизвестные требуют Цымбалюк-Романовскую отказаться от всей недвижимости, перешедшей в ее собственность после развода. До конца недели Широкова намерена написать заявление в полицию об угрозах жизни, адресованных ее подопечной, и подготовить несколько судебных исков. Один из них касается клеветы, звучащей от близких Джигарханяна и Элины Мазур.
Ранее сообщалось, что обретшая свободу Цымбалюк-Романовская похорошела.
Неизвестные требуют Цымбалюк-Романовскую отказаться от всей недвижимости, перешедшей в ее собственность после развода. До конца недели Широкова намерена написать заявление в полицию об угрозах жизни, адресованных ее подопечной, и подготовить несколько судебных исков. Один из них касается клеветы, звучащей от близких Джигарханяна и Элины Мазур.
Ранее сообщалось, что обретшая свободу Цымбалюк-Романовская похорошела.
Автор: Джанабилова Татьяна П