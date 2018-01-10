Саакашвили: Расследование дел об отравлении Ющенко и расстреле Майдана не выгодны властям
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили считает, что украинским властям не выгодно расследовать расстрел Майдана и дело об отравлении третьего президента страны Виктория Ющенко. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.
Вчера Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру, где он находился около двух часов. Что касается двух вышеназванных тем, политик сказал следующее: «Во власти на Украине до сих пор есть люди, которым это не выгодно».
Экс-президент Грузии добавил, что сотрудники прокуратуры по отношению к нему вели себя профессионально и крайне доброжелательно. Саакашвили считает, что лучшим ответом на причастность его к делу было бы «привлечение всех виноватых к ответственности».
Вчера Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру, где он находился около двух часов. Что касается двух вышеназванных тем, политик сказал следующее: «Во власти на Украине до сих пор есть люди, которым это не выгодно».
Экс-президент Грузии добавил, что сотрудники прокуратуры по отношению к нему вели себя профессионально и крайне доброжелательно. Саакашвили считает, что лучшим ответом на причастность его к делу было бы «привлечение всех виноватых к ответственности».
Автор: Валерия Орлова