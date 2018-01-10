"Мы этого ждали": Нина Буденная рассказала о последних днях жизни Михаила Державина
Вторая жена Михаила Державина Нина Буденная сообщила журналистам о последних днях жизни народного артиста. По её словам, они уже ждали трагической развязки.
Телеканал «Звезда» опубликовал запись телефонного разговора с экс-супругой Державина. Она отметила, что Державин скончался приблизительно в 08:00. Она отметила, что пока не может рассказать никаких подробностей, поскольку родственники проводят требуемые процедуры.
«Он был отправлен в госпиталь, оставался без сознания 2 дня. Мы этого ждали», - отметила Буденная.
Отметим, что о смерти народного артиста рассказали работники театра сатиры города Москвы. Актеру на момент смерти исполнился 81 год.
Телеканал «Звезда» опубликовал запись телефонного разговора с экс-супругой Державина. Она отметила, что Державин скончался приблизительно в 08:00. Она отметила, что пока не может рассказать никаких подробностей, поскольку родственники проводят требуемые процедуры.
«Он был отправлен в госпиталь, оставался без сознания 2 дня. Мы этого ждали», - отметила Буденная.
Отметим, что о смерти народного артиста рассказали работники театра сатиры города Москвы. Актеру на момент смерти исполнился 81 год.
Автор: Валерий Антонов