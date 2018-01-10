Минобороны РФ опубликовало новое фото атаковавших Хмеймим беспилотников
Террористы продолжают атаковать военные объекты, расположенные в Тартусе и Хмеймиме. Последний удар нанесен 6 января. Минобороны РФ смогло запечатлеть вражеские беспилотники и опубликовало новое фото.
На фото попали три уцелевших беспилотника. Видно, что сделаны они из подручных средств: скотча, проводов, фанеры, досок. Рядом заметны уничтоженные БПЛА, от них осталась только груда обломков.
Во время ночной атаки военным удалось при помощи комплекса «Панцирь-С» уничтожить 7 из 13 дронов. Три аппарата взяли под контроль и в цельном виде посадили за территорией базы.
Минобороны считает, что террористы получили технологии от высокоразвитых стран. Пентагон свое участие в нападении не признает. Расследование показало, что дроны взлетели в районе зоны «Идлиб», подконтрольной Анкаре.
На фото попали три уцелевших беспилотника. Видно, что сделаны они из подручных средств: скотча, проводов, фанеры, досок. Рядом заметны уничтоженные БПЛА, от них осталась только груда обломков.
Во время ночной атаки военным удалось при помощи комплекса «Панцирь-С» уничтожить 7 из 13 дронов. Три аппарата взяли под контроль и в цельном виде посадили за территорией базы.
Минобороны считает, что террористы получили технологии от высокоразвитых стран. Пентагон свое участие в нападении не признает. Расследование показало, что дроны взлетели в районе зоны «Идлиб», подконтрольной Анкаре.
Автор: Джанабилова Татьяна П