"Дом-2": Лилия Чертару призналась в двух внематочных беременностях
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Лилия Чертару призналась, что у нее были две внематочные беременности. Этот факт стал известен после того, как девушка прошла детектор лжи. Отметим, что Чертару и ее возлюбленный Сергей Захарьяш выразили желание покинуть периметр.
Во время общения с полиграфологом экс-участница «Дома-2» Лилия Чертару рассказала о своем первом сексуальном опыте, который у нее был в 18-летнем возрасте. Партнером девушки стал иностранец. Также она призналась, что семь лет тому назад потеряла очень близкого друга. Накануне его смерти она проговорила с ним по телефону несколько часов, а на следующий день его не стало. Для знаменитости смерть молодого человека стала самым настоящим шоком.
Чертару призналась, что у нее были две внематочные беременности, однако сейчас с ее здоровьем все в порядке, и в будущем она планирует стать мамой. Сейчас её беспокоят только отношения с Захарьяшем.
В последнее время в жизни Чертару произошло очень много перемен. Находясь на проекте, она очень часто ссорилась с возлюбленным, поэтому девушка не уверена, что их отношения продолжатся за периметром. Маме знаменитости категорически не нравится Сергей Захарьяш, поскольку он позволяет себе поднимать руку на ее дочь.
Во время общения с полиграфологом экс-участница «Дома-2» Лилия Чертару рассказала о своем первом сексуальном опыте, который у нее был в 18-летнем возрасте. Партнером девушки стал иностранец. Также она призналась, что семь лет тому назад потеряла очень близкого друга. Накануне его смерти она проговорила с ним по телефону несколько часов, а на следующий день его не стало. Для знаменитости смерть молодого человека стала самым настоящим шоком.
Чертару призналась, что у нее были две внематочные беременности, однако сейчас с ее здоровьем все в порядке, и в будущем она планирует стать мамой. Сейчас её беспокоят только отношения с Захарьяшем.
В последнее время в жизни Чертару произошло очень много перемен. Находясь на проекте, она очень часто ссорилась с возлюбленным, поэтому девушка не уверена, что их отношения продолжатся за периметром. Маме знаменитости категорически не нравится Сергей Захарьяш, поскольку он позволяет себе поднимать руку на ее дочь.
Автор: Валерия Орлова