СМИ: На польско-украинской границе началась акция протеста из-за ограничений ввоза багажа
Во Львовской области началась протестная акция на автомобильной трассе у польско-украинской границы. СМИ, ссылаясь на местную полицию, отмечают, что протест организован и проводится возле пропускных пунктов «Рава-Русская — Гребенне» и «Шегини — Медика».
Активисты пообещали патрульным в Шегини, что через каждые полчаса будут пропускать не более 10 машин. Речь идёт о необходимости избежать опасности столкновений с водителями, направляющихся к границе. Митингующие выступили против введенных в украинский Налоговый кодекс изменений, они действуют с 1 января 2018 года. В них указывается, что беспошлинно в страну разрешается ввозить товары в сопровождаемом и ручном багаже, имеющих вес до 50 кг на сумму в размере 150 евро (в аэропортах до 1 тыс. евро).
Особо отмечено, что данные нормативные акты будут иметь юридическое действие для тех украинских граждан, кого физически не было на территории государства от 24 часов, и если они въезжают не чаще чем один раз в 72 часа.
Активисты пообещали патрульным в Шегини, что через каждые полчаса будут пропускать не более 10 машин. Речь идёт о необходимости избежать опасности столкновений с водителями, направляющихся к границе. Митингующие выступили против введенных в украинский Налоговый кодекс изменений, они действуют с 1 января 2018 года. В них указывается, что беспошлинно в страну разрешается ввозить товары в сопровождаемом и ручном багаже, имеющих вес до 50 кг на сумму в размере 150 евро (в аэропортах до 1 тыс. евро).
Особо отмечено, что данные нормативные акты будут иметь юридическое действие для тех украинских граждан, кого физически не было на территории государства от 24 часов, и если они въезжают не чаще чем один раз в 72 часа.
Автор: Семен Зайцев