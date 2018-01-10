Актер Хью Грант станет отцом в 5-й раз
Актер Хью Грант в свои 57 лет станет отцом в 5-й раз. Возлюбленная британского артиста беременна в 3-й раз. Пара не скрывает приближения пополнения семьи, но и не делает каких-либо публичных заявлений.
Как отмечают западные СМИ, Анны Элизабет Эберштайн была замечена в аэропорту Нью-Йорка папарацци. На сделанных фото можно увидеть округлившийся живот. Помимо этого, возлюбленные не так давно посетили церемонию вручения «Золотого глобуса». Публика могла оценить изменения в фигуре женщины.
Помимо этого, шведские журналисты смогли связаться с матерью телепродюсера. Она сообщила, что в скором времени у неё действительно появится еще один внук либо внучка.
Как отмечают западные СМИ, Анны Элизабет Эберштайн была замечена в аэропорту Нью-Йорка папарацци. На сделанных фото можно увидеть округлившийся живот. Помимо этого, возлюбленные не так давно посетили церемонию вручения «Золотого глобуса». Публика могла оценить изменения в фигуре женщины.
Помимо этого, шведские журналисты смогли связаться с матерью телепродюсера. Она сообщила, что в скором времени у неё действительно появится еще один внук либо внучка.
Автор: Валерий Антонов