"Дом-2": Рита Керн пошла на курсы перманентного макияжа
Пышногрудая звезда «Дом-2» Рита Керн записалась на курсы перманентного макияжа. Об этом сообщил журнал телепроекта в Instagram, опубликовав обнаженное фото знаменитости.
По словам Керн, жизнь дается один раз, поэтому постоянно нужно пробовать что-то новое. На этот раз она решила попробовать осуществить своё желание – пройти курсы по перманентному макияжу.
В детстве Керн всегда хотела набить кому-нибудь татуировку. Курс включает в себя десять домашних занятий и шесть дней практики. Звезда «Дома-2» очень переживала, когда набивала тату первой модели, но у нее все получилось. По словам Керн, самое главное в этом деле - нарисовать красивый эскиз и создать форму.
В то же время поклонников заинтересовала не новость о курсах, а обнаженное фото звезды телешоу. Журнал телепроекта «Дома-2» сопроводил публикацию пикантным снимком Керн, на котором она предстала обмазанной краской желтого и зеленого цвета.
По словам Керн, жизнь дается один раз, поэтому постоянно нужно пробовать что-то новое. На этот раз она решила попробовать осуществить своё желание – пройти курсы по перманентному макияжу.
В детстве Керн всегда хотела набить кому-нибудь татуировку. Курс включает в себя десять домашних занятий и шесть дней практики. Звезда «Дома-2» очень переживала, когда набивала тату первой модели, но у нее все получилось. По словам Керн, самое главное в этом деле - нарисовать красивый эскиз и создать форму.
В то же время поклонников заинтересовала не новость о курсах, а обнаженное фото звезды телешоу. Журнал телепроекта «Дома-2» сопроводил публикацию пикантным снимком Керн, на котором она предстала обмазанной краской желтого и зеленого цвета.
Автор: Валерия Орлова