Михаил Саакашвили прибыл на допрос в СБУ
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший также пост главы Одесской области, прибыл для участия в допросе в киевское управление СБУ.
Как отмечают СМИ со ссылкой на собственные источники, политик стал участником короткого брифа, по итогам реализации которого прошел в здание спецслужбы.
«Я посещаю все допросы, подписываю различные документы, участвую в следственных действиях, регулярно нахожусь в зале суда. При этом сейчас мы просто все вместе дурью маемся, занимаемся неизвестно чем вместо нужного дела. Они всех разводят и получают от процесса удовольствие», — отмечает Саакашвили.
Как отмечают СМИ со ссылкой на собственные источники, политик стал участником короткого брифа, по итогам реализации которого прошел в здание спецслужбы.
«Я посещаю все допросы, подписываю различные документы, участвую в следственных действиях, регулярно нахожусь в зале суда. При этом сейчас мы просто все вместе дурью маемся, занимаемся неизвестно чем вместо нужного дела. Они всех разводят и получают от процесса удовольствие», — отмечает Саакашвили.
Автор: Валерий Антонов