Алена Водонаева показала платье, которое приобрела за 3 рубля в Мексике
Алена Водонаева, которая является бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2», показала подписчикам своего микроблога платье, приобретенное за 3 рубля в Мексике 5 лет назад. На данный момент знаменитость отдыхает со своим супругом на Бали.
По словам Алены, она уже несколько раз хотела выбросить старое платье, так как оно уже потеряло внешний вид и растянулось. Но ее что-то останавливает и не дает сделать этот шаг. Поэтому Водонаева решила в наступившем году во время отдыха на Бали попрощаться с растянувшимся нарядом, но перед этим сделать пару фотографий.
Алексей Косинус, супруг звезды экрана, наоборот, против такого поступка жены, так как ему очень нравится это платье. Муж отметил, что Алена Водонаева выглядит в стром наряде, купленном в Мексике за 3 рубля, сексуально. Экс-участница реалити-шоу спросила совета у подписчиков, которые сошлись во мнении, что полосатому облегающему платью не место в мусорном баке.
По словам Алены, она уже несколько раз хотела выбросить старое платье, так как оно уже потеряло внешний вид и растянулось. Но ее что-то останавливает и не дает сделать этот шаг. Поэтому Водонаева решила в наступившем году во время отдыха на Бали попрощаться с растянувшимся нарядом, но перед этим сделать пару фотографий.
Алексей Косинус, супруг звезды экрана, наоборот, против такого поступка жены, так как ему очень нравится это платье. Муж отметил, что Алена Водонаева выглядит в стром наряде, купленном в Мексике за 3 рубля, сексуально. Экс-участница реалити-шоу спросила совета у подписчиков, которые сошлись во мнении, что полосатому облегающему платью не место в мусорном баке.
Автор: Ирина Доброва