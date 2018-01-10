Сергей Семёнов: Я бы хотел никогда не знать Диану Шурыгину
Сергей Семёнов, которого звезда шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина публично обвинила в изнасиловании, заявил, что никогда не хотел бы знать ее. Молодой человек сегодня, 10 января, дал своё первое интервью на свободе.
«Мне известно, что она как-то прославилась, но не думаю, что хотел бы с ней встретиться. Я бы хотел ее никогда не знать», - признался Семёнов. По словам осужденного, он намерен впредь следить за своим окружением.
Из всей этой ситуации Семёнов вынес урок, что нужно быть серьёзнее и умнее. Также он добавил, что сейчас наступили такие времена, когда следствие не разбирается в деле.
Стоит напомнить, что Шурыгина обвинила молодого человека в изнасилование на вечеринке. Сначала Семёнов попал в колонию строгого режима на 8 лет, но позже суд уменьшил срок до 3,3 лет. Семья парня боролась за освобождение родственника на протяжении года. Сегодня утром юноша покинул пределы тюрьмы по УДО.
«Мне известно, что она как-то прославилась, но не думаю, что хотел бы с ней встретиться. Я бы хотел ее никогда не знать», - признался Семёнов. По словам осужденного, он намерен впредь следить за своим окружением.
Из всей этой ситуации Семёнов вынес урок, что нужно быть серьёзнее и умнее. Также он добавил, что сейчас наступили такие времена, когда следствие не разбирается в деле.
Стоит напомнить, что Шурыгина обвинила молодого человека в изнасилование на вечеринке. Сначала Семёнов попал в колонию строгого режима на 8 лет, но позже суд уменьшил срок до 3,3 лет. Семья парня боролась за освобождение родственника на протяжении года. Сегодня утром юноша покинул пределы тюрьмы по УДО.
Автор: Валерия Орлова