Екатерина Варнава сравнила себя с героем «Записок юного врача» из-за потери багажа
Екатерина Варнава после потери своего багажа сравнила себя с героем «Записок юного врача». Звезда проекта Comedy Woman пожаловалась поклонникам в Instagram на утрату вещей.
Артистка сравнила вспомнила о ситуации в книге Михаила Булгакова и добавила, что этот опыт она может пережить достаточно стойко. На текущий момент утерянный багаж артистки отслеживается при помощи компьютера. При этом многие люди могли бы выдать себя за владельца вещей.
Комедиантка обрадовалась, что живет в современных условиях, поэтому может избежать наиболее неприятных сценариев развития инцидента. Екатерина Варнава сильно огорчилась недоступности косметики, находящейся в чемодане. Она хотела бы вернуть вещи как можно быстрее.
Артистка сравнила вспомнила о ситуации в книге Михаила Булгакова и добавила, что этот опыт она может пережить достаточно стойко. На текущий момент утерянный багаж артистки отслеживается при помощи компьютера. При этом многие люди могли бы выдать себя за владельца вещей.
Комедиантка обрадовалась, что живет в современных условиях, поэтому может избежать наиболее неприятных сценариев развития инцидента. Екатерина Варнава сильно огорчилась недоступности косметики, находящейся в чемодане. Она хотела бы вернуть вещи как можно быстрее.
Автор: Валерий Антонов