В Татарстане неизвестный ударил молодую маму ножом 11 раз и бросил её в лесу
В Татарстане неизвестный 11 раз ударил ножом молодую маму, а потом бросил девушку умирать в лесу. Труп зверски убитой женщины искали родственники и полиция на протяжении десяти часов.
Минувшей ночью в лесополосе было найдено тело 28-летней жительницы Нижнекамска с множественными ножевыми ранениями. Труп лежал вблизи спортивной базы «Алмаш» в посёлке Красный Ключ. На теле отчетливо были видны признаки насильственной смерти.
По предварительной информации женщина приехала на базу со своим супругом и полуторогодовалым сыном, чтобы покататься на лыжах. Вчера, 9 января, около двух часов молодая мама вышла на лыжню, ее не было в арендованном домике три часа. Супруг стал переживать по поводу долгого отсутствия жены и обратился в полицию. Тело женщины нашли около двух часов ночи.
По факту случившегося инициировано уголовное дело, его расследование продолжается.
Минувшей ночью в лесополосе было найдено тело 28-летней жительницы Нижнекамска с множественными ножевыми ранениями. Труп лежал вблизи спортивной базы «Алмаш» в посёлке Красный Ключ. На теле отчетливо были видны признаки насильственной смерти.
По предварительной информации женщина приехала на базу со своим супругом и полуторогодовалым сыном, чтобы покататься на лыжах. Вчера, 9 января, около двух часов молодая мама вышла на лыжню, ее не было в арендованном домике три часа. Супруг стал переживать по поводу долгого отсутствия жены и обратился в полицию. Тело женщины нашли около двух часов ночи.
По факту случившегося инициировано уголовное дело, его расследование продолжается.
Автор: Валерия Орлова