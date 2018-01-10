В Украине ликвидировали автозавод КрАСЗ
В Украине из-за неблагоприятной экономической обстановки и резкого падения спроса на автомобили ликвидировали автозавод КрАСЗ, входивший в группу АИСр. Решение вынес хозяйственный суд Полтавской области.
В 2014 году КрАСЗ приостановил свою деятельность: гарантийное обслуживание, предпродажная подготовка, крупноузловая сборка автомобилей. Из-за образовавшихся у предприятия долгов Альфа-банк подал в суд.
На заводе собирались корейские внедорожники SsangYong (Korando, Actyon, Kyron, Rexton), китайские седаны (Geely Emgrand 7 и 8, MK, МК cross, МК-2, СК-2), авто на платформе СК-2 с ручной системой управления.
В 2014 году КрАСЗ приостановил свою деятельность: гарантийное обслуживание, предпродажная подготовка, крупноузловая сборка автомобилей. Из-за образовавшихся у предприятия долгов Альфа-банк подал в суд.
На заводе собирались корейские внедорожники SsangYong (Korando, Actyon, Kyron, Rexton), китайские седаны (Geely Emgrand 7 и 8, MK, МК cross, МК-2, СК-2), авто на платформе СК-2 с ручной системой управления.
Автор: Джанабилова Татьяна П