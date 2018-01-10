В Москве в многодетной семье из-за массового отравления умер подросток
По информации местных СМИ стало известно о том, что в Москве, на северо-востоке, в многодетной семье из-за массового отравления умер подросток 2001 года рождения, а еще двое детей доставлены в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Мать погибшего думала, что сын плохо себя чувствует из-за ОРВИ.
Подростку стало плохо 4 января, но врачей «скорой помощи» вызвали только вчера, 9 января. 17-летний парень пожаловался своей матери, что у него болит в груди, а также поднялась температура. Мать думала, что у сына вирусная инфекция, но его состояние здоровья так и не улучшилось. Когда приехали врачи, они не рассмотрели признаков, при которых парню нужна была бы срочная госпитализация. Медперсонал предупредил, что в случае ухудшения самочувствия нужно будет вызвать карету «скорой помощи».
В вечеру 17-летнему подростку стало хуже, он рвал более пяти раз, и вел себя заторможено. По приезду «скорой» врачи диагностировали у парня клиническую смерть. Все попытки спасти ребенка не увенчались успехом.
Всего в многодетной семье четыре ребенка. Врачи «скорой» осмотрели и их, после чего выяснилось, что у 2-летней девочки и 5-летнего сына возможны симптомы кишечной инфекции. Детей забрали в больницу, чтобы поставить точный диагноз и оказать необходимую медпомощь.
Подростку стало плохо 4 января, но врачей «скорой помощи» вызвали только вчера, 9 января. 17-летний парень пожаловался своей матери, что у него болит в груди, а также поднялась температура. Мать думала, что у сына вирусная инфекция, но его состояние здоровья так и не улучшилось. Когда приехали врачи, они не рассмотрели признаков, при которых парню нужна была бы срочная госпитализация. Медперсонал предупредил, что в случае ухудшения самочувствия нужно будет вызвать карету «скорой помощи».
В вечеру 17-летнему подростку стало хуже, он рвал более пяти раз, и вел себя заторможено. По приезду «скорой» врачи диагностировали у парня клиническую смерть. Все попытки спасти ребенка не увенчались успехом.
Всего в многодетной семье четыре ребенка. Врачи «скорой» осмотрели и их, после чего выяснилось, что у 2-летней девочки и 5-летнего сына возможны симптомы кишечной инфекции. Детей забрали в больницу, чтобы поставить точный диагноз и оказать необходимую медпомощь.
Автор: Ирина Доброва