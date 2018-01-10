"Дом-2": Марина Мексика снова сделала ринопластику носа
Модель и участница шоу "Дом-2" Марина Мексика в конце 2017г. снова сделала ринопластику носа. Лечь под нож девушку заставило ее недовольство результатами предыдущей операции.
Операция была сделана в декабре. В прежнюю форму Марина Черкасова до сих пор не пришла, бинты все еще не сняты. После операции модель запостила свое фото в соцсети Instagram. Черкасова подробно объяснила схему операции. Операция проходила 6 часов, ринопластика была сделана с использование собственного хряща модели, который был использован при восстановлении носового скелета.
Операция проходила в несколько этапов. На первом этапе была произведена септопластика – устранение последствий предыдущих операций. На втором уже, собственно, сама ринопластика. Марина Мексика в комментарии выразила большую благодарность ЛОР-доктору, проводившему операцию.
После операции Мексика появилась на шоу "Дом-2" с несколько опухшим носом, что заставило поволноваться ее фанатов, но все оказалось не так страшно, просто это были хорошо замаскированные бинты.
Операция была сделана в декабре. В прежнюю форму Марина Черкасова до сих пор не пришла, бинты все еще не сняты. После операции модель запостила свое фото в соцсети Instagram. Черкасова подробно объяснила схему операции. Операция проходила 6 часов, ринопластика была сделана с использование собственного хряща модели, который был использован при восстановлении носового скелета.
Операция проходила в несколько этапов. На первом этапе была произведена септопластика – устранение последствий предыдущих операций. На втором уже, собственно, сама ринопластика. Марина Мексика в комментарии выразила большую благодарность ЛОР-доктору, проводившему операцию.
После операции Мексика появилась на шоу "Дом-2" с несколько опухшим носом, что заставило поволноваться ее фанатов, но все оказалось не так страшно, просто это были хорошо замаскированные бинты.
Автор: Соколов Вячеслав