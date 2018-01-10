Стивен Хокинг предупредил о возможном превращении Земли в подобный Венере мир
Стивен Хокинг предупреждает о превращении Земли превратится в мир подобный Венере. Он отмечает, что это случится, если изменения климата продолжат развиваться по текущему пути.
Венера - пример нарастающего парникового эффекта. По словам Хокинга такая ситуация на планете возникает из-за достижения парниковыми газами крайних значений в атмосфере.
«В следующий раз при встрече с человеком, отрицающим изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился в Венецию. Я заплачу за проезд», - сообщает Хокинг.
Профессор предупредил, что Земля может превратиться в невыносимо жаркое место, если глобальное потепление продолжит развиваться. Ранее физик отметил, что решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения усугубило ситуацию на планете.
Венера - пример нарастающего парникового эффекта. По словам Хокинга такая ситуация на планете возникает из-за достижения парниковыми газами крайних значений в атмосфере.
«В следующий раз при встрече с человеком, отрицающим изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился в Венецию. Я заплачу за проезд», - сообщает Хокинг.
Профессор предупредил, что Земля может превратиться в невыносимо жаркое место, если глобальное потепление продолжит развиваться. Ранее физик отметил, что решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения усугубило ситуацию на планете.
Автор: Валерий Антонов