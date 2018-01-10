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На тестах в Скандинавии заметили новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA
Компактный кроссовер модели Mercedes-Benz GLA заметили в Скандинавии при прохождении дорожных тестов. Производитель создал новый автомобиль на платформе сегмента А-Class.

На тестах в Скандинавии заметили новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA

Автомобиль проходит тесты на заснеженных трассах, его кузов укрыт камуфляжной плёнкой. На страницах некоторых американских порталов размещены шпионские фотоснимки новой модели западногерманской компании. Презентация новинки состоится в скором времени на детройском автосалоне. Кроссовер имеет несущий кузов, модель относится к сегменту SUV. Во всемирной сети размещены фотоснимки новой модели. Эксперты отмечают, что внешние элементы дизайна новинки не отличаются от прототипов GLA, они были представлены ранее. Машина получила угловатые обводы, отмечен просторный салон, позволяющий разместить третий ряд сидений для детей.

В линейку моторов могут войти 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Система полного привода будет присутствовать во всех версиях Mercedes-Benz GLA.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 15:26
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