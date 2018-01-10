Церемония прощания с Михаилом Державиным состоится 15 января
15 января, в 11:00, в Театре сатиры в Москве состоится церемония прощания с выдающимся актером «старой эпохи» Михаилом Державиным, ушедшим из жизни на 82-м году. Гражданская панихида продлится до 12:00.
Как рассказал директор театра Мамед Агаев, после панихиды Державина захоронят на Новодевичьем кладбище. Его тело будет покоиться рядом с могилой отца.
Коллеги и друзья Державина продолжают выражать соболезнования родным. Для Михаила Ширвиндта новость о его кончине стала личной драмой.
Как рассказал директор театра Мамед Агаев, после панихиды Державина захоронят на Новодевичьем кладбище. Его тело будет покоиться рядом с могилой отца.
Коллеги и друзья Державина продолжают выражать соболезнования родным. Для Михаила Ширвиндта новость о его кончине стала личной драмой.
Автор: Джанабилова Татьяна П