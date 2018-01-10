Насильника Шурыгиной Семёнова затроллили в соцсетях после выхода на свободу
Пользователи социальных сетей затролили насильника звезды интернета Дианы Шурыгиной Сергея Семёнова. Сегодня, 10 января, уроженец Ульяновска вышел на свободу. Издание Life опубликовало подборку мемов.
Сергея Семёнова в прошлом году осудили за изнасилование Шурыгиной на 8 лет. Впоследствии суд сократил его до 3,3 лет. Надругательство произошло на вечеринке в загородном дома. История обсуждалась в эфирах программы «Пусть говорят», после выхода которых девушка стала очень популярной.
Пользователи социальных сетей не смогли остаться в стороне от этого события. Они создали множество мемов по поводу выхода Семёнова из тюрьмы по УДО.
В ходе общения с представителями СМИ Семёнов рассказал, что никогда бы не хотел знать Диану Шурыгину. Кроме этого, теперь он будет более детально следить за кругом своих друзей.
Сергея Семёнова в прошлом году осудили за изнасилование Шурыгиной на 8 лет. Впоследствии суд сократил его до 3,3 лет. Надругательство произошло на вечеринке в загородном дома. История обсуждалась в эфирах программы «Пусть говорят», после выхода которых девушка стала очень популярной.
Пользователи социальных сетей не смогли остаться в стороне от этого события. Они создали множество мемов по поводу выхода Семёнова из тюрьмы по УДО.
В ходе общения с представителями СМИ Семёнов рассказал, что никогда бы не хотел знать Диану Шурыгину. Кроме этого, теперь он будет более детально следить за кругом своих друзей.
Автор: Валерия Орлова