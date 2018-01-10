Суперкар Audi R8 и Ferrari 488 GTB соревновались в разгоне до 300 км/ч
На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором запечатлено, как суперкар Audi R8 и купе Ferrari 488 GTB соревновались в разгоне до 300 километров в час. Первое авто может выдавать до 802 «лощадок», а второе – до 780 л.с.
Судя по видео, в этом заезде принимали участие тюнингованные версии Ferrari 488 GTB и Audi R8, так как обычные модели суперкаров выдают 670 и 610 лошадиных сил соответственно. Но сведений о том, что автомобили доработаны, автор ролика не предоставил.
Прошлым летом в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как до 300 км/ч с места разогнались модели BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 S.
Судя по видео, в этом заезде принимали участие тюнингованные версии Ferrari 488 GTB и Audi R8, так как обычные модели суперкаров выдают 670 и 610 лошадиных сил соответственно. Но сведений о том, что автомобили доработаны, автор ролика не предоставил.
Прошлым летом в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как до 300 км/ч с места разогнались модели BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 S.
Автор: Ирина Доброва