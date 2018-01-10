Украинский певец Никита Алексеев представит Беларусь на "Евровидение-2018"
Украинский певец Никита Алексеев представит Беларусь на "Евровидение". Первый отборочный тур, в котором примут участие сто конкурсантов, состоится 11 января в Минске. Соответствующие данные певец разместил в микроблоге Instagram.
На отборочном этапе Алексеев выступит перед жюри с хитом «Навсегда», точнее с его англоязычной версией. По итогам первого тура будут отобраны 15 исполнителей, которые получат право выступить в финале конкурса в Лиссабоне (Португалия). Итоговые концерты состоятся 8, 10, 12 мая.
Ранее сообщалось о намерении Филиппа Киркорова вновь штурмовать ежегодный музыкальный конкурс.
На отборочном этапе Алексеев выступит перед жюри с хитом «Навсегда», точнее с его англоязычной версией. По итогам первого тура будут отобраны 15 исполнителей, которые получат право выступить в финале конкурса в Лиссабоне (Португалия). Итоговые концерты состоятся 8, 10, 12 мая.
Ранее сообщалось о намерении Филиппа Киркорова вновь штурмовать ежегодный музыкальный конкурс.
Автор: Джанабилова Татьяна П