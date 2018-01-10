Ученые: На межзвездном астероиде Оумуамуа нет признаков инопланетян
Учёные отметили, что на астероиде Оумуамуа не обнаружены следы инопланетян. В рамках Breakthrough Listen был завершен анализ наблюдений за небесным телом, что полностью исключило вероятность присутствия на поверхности каких-либо радиопередатчиков.
«Кроме наблюдений за радиосигналами, проверили природу Оумуамуа. Это мог быть не астероид, а комета. Ни радиоволн, ни молекул воды на нем найти не удалось», — сообщил Эндрю Симион из Центра SETI при Университете Беркли.
В середине октября 2017-го автотелескоп Pan-STARRS1 выявил первый «межзвездный» космический объект. Данный объект оказался условно обозначен как «комета» с индексом C/2017 U1, а после стали контролировать при помощи десятков телескопов.
Финальный анализ собранной информации, проведенный учеными, был обнародован сегодня. Невзирая на данную неудачу, команда проекта Breakthrough Listen сумела проверить методики ведения наблюдений за звездами, разрабатываемые для поиска сигналов от внеземных цивилизаций.
«Кроме наблюдений за радиосигналами, проверили природу Оумуамуа. Это мог быть не астероид, а комета. Ни радиоволн, ни молекул воды на нем найти не удалось», — сообщил Эндрю Симион из Центра SETI при Университете Беркли.
В середине октября 2017-го автотелескоп Pan-STARRS1 выявил первый «межзвездный» космический объект. Данный объект оказался условно обозначен как «комета» с индексом C/2017 U1, а после стали контролировать при помощи десятков телескопов.
Финальный анализ собранной информации, проведенный учеными, был обнародован сегодня. Невзирая на данную неудачу, команда проекта Breakthrough Listen сумела проверить методики ведения наблюдений за звездами, разрабатываемые для поиска сигналов от внеземных цивилизаций.
Автор: Валерий Антонов