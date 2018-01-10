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Nokia создала «умный» коврик модели Sleep для контроля сна пользователя
Финская компания Nokia создала коврик модели Sleep. «Умное» изделие, по словам инженеров-разработчиков, позволит обеспечить здоровый сон владельцам смартфонов.

Nokia создала «умный» коврик модели Sleep для контроля сна пользователя

Сообщается, что речь идет о трекере сна и специальном программном обеспечении, оно позволяет гаджету определить продолжительность сна, включая его прерывание. Прибор учитывает и наличие храпа владельца девайса. Инструкция указывает на то, что трекер необходимо разместить под постельным бельем пользователя смартфона. Аппарат непосредственно сопряжен с другими «умными» приложениями для дома. Отмечено, что если человек заснул, а свет в помещении не выключен, то система отключит источник в автоматическом режиме.

В штаб-квартире Nokia уточнили, что созданное устройство будет представлено в рамках шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе (США), мероприятие ожидается на нынешней неделе. Согласно пресс-релиза производителя, стоимость новинки определена в размере 99 долларов.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 15:44
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