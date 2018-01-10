Журналист Бабченко не скорбит по Державину из-за его отказа протестовать против войны
Аркадий Бабченко не скорбит по скончавшемуся сегодня народному артисту Михаилу Державину из-за его отказа и нежелания протестовать против войны. Соответствующее признание журналист сделал в соцсети Facebook.
«Державин не хотел протестовать против репрессий, оккупаций и военных действий. Он предпочитал молчать ради жизни в свое удовольствие», - написал Бабченко.
Ранее сообщалось, что проститься с Державиным можно будет 15 января.
«Державин не хотел протестовать против репрессий, оккупаций и военных действий. Он предпочитал молчать ради жизни в свое удовольствие», - написал Бабченко.
Ранее сообщалось, что проститься с Державиным можно будет 15 января.
Автор: Джанабилова Татьяна П