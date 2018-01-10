В Москве автомобиль Volkswagen въехал в остановку
Согласно сведения местных СМИ, стало известно о том, что в Москве автомобиль марки Volkswagen въехал в остановку общественного транспорта. На Варшавском шоссе машина врезалась в конструкцию левым боком.
Информации о том, если ли в дорожно-транспортном происшествиипострадавшие на Варшавском шоссе, пока нет. На место выехали представители ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.
Информации о том, если ли в дорожно-транспортном происшествиипострадавшие на Варшавском шоссе, пока нет. На место выехали представители ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.
Автор: Ирина Доброва