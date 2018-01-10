Ученые: У женщин больше шансов пережить угрожающую жизни ситуацию
Ученые Университета Южной Дании сообщили, что у женщин несколько больше шансов пережить опасную для жизни ситуацию. Отмечается, что биологически они крепче мужчин. Выводы сделали на основе исторических данных, которые затрагивают длительность жизни, а также уровни смертности в непростые времена.
В частности, в период голода 1845-1849 гг. в Ирландии средняя длительность жизни достигала 38 лет независимо от пола, однако при бедствии мужчины жили в среднем 18,17 лет, тогда как женщины - 22,4 года. Похожая ситуация фиксировалась при голоде в Швеции в 18 веке. Почти на 2 года была выше длительность жизни у женщин во время эпидемий кори в Исландии.
«Мы определили, что в случае крайне высокой смертности женщины обычно жили дольше мужчин. Удивительно, однако при эпидемиях новорожденные девочки выживают несколько чаще», - отметили ученые.
Не исключается, что биологическое преимущество женщин имеет отношение к гормонам. Эстроген отличается противовоспалительными свойствами, а также поддерживают сосудистую систему. Тестостерон, сообщают исследователи, остается фактором риска при различных болезнях.
В частности, в период голода 1845-1849 гг. в Ирландии средняя длительность жизни достигала 38 лет независимо от пола, однако при бедствии мужчины жили в среднем 18,17 лет, тогда как женщины - 22,4 года. Похожая ситуация фиксировалась при голоде в Швеции в 18 веке. Почти на 2 года была выше длительность жизни у женщин во время эпидемий кори в Исландии.
«Мы определили, что в случае крайне высокой смертности женщины обычно жили дольше мужчин. Удивительно, однако при эпидемиях новорожденные девочки выживают несколько чаще», - отметили ученые.
Не исключается, что биологическое преимущество женщин имеет отношение к гормонам. Эстроген отличается противовоспалительными свойствами, а также поддерживают сосудистую систему. Тестостерон, сообщают исследователи, остается фактором риска при различных болезнях.
Автор: Валерий Антонов