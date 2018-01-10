Под Екатеринбургом горит Бобровский изоляционный завод
Под Екатеринбургом горит Бобровский изоляционный завод площадью в 1200 кв. м. О деталях инцидента, произошедшего в Сысертском округе, рассказал инсайдер из экстренных служб.
Сообщается, возгорание началось в производственном цеху, в котором работали 50 человек. Все граждане эвакуированы и находятся в безопасности, пострадавших нет. Во время работы огнеборцев технологический процесс завода нарушен не был.
Сотрудники МЧС развернули местный штаб пожаротушения и локализовали очаг возгорания. К предприятию выехала дополнительный 10-тонная цистерна с водой. Сотрудники инженерно-химической лаборатории следят за состоянием воздуха вокруг завода.
Сообщается, возгорание началось в производственном цеху, в котором работали 50 человек. Все граждане эвакуированы и находятся в безопасности, пострадавших нет. Во время работы огнеборцев технологический процесс завода нарушен не был.
Сотрудники МЧС развернули местный штаб пожаротушения и локализовали очаг возгорания. К предприятию выехала дополнительный 10-тонная цистерна с водой. Сотрудники инженерно-химической лаборатории следят за состоянием воздуха вокруг завода.
Автор: Джанабилова Татьяна П