АвтоВАЗ не планирует повышать цены в 2018 году
Один из руководителей отдела по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек в своем заявлении развеял слухи о поднятии цен на продукцию в 2018 году. До этого распространялись слухи о повышении цен этим автопроизводителем на 15-20%.
Ян Птачек сказал, что они будут отстаивать ценовую конкурентоспособность своей продукции. По его словам, повышение цен возможно только из-за инфляции или роста цен на материалы.
До этого «Автостат» подсчитал и сделал выводы о некотором поднятии цен на продукцию «АвтоВАЗа». Модель XRay, кроме версии Comfort, подорожала на 15 000 руб.. Пресс-служба автогиганта подтвердила только среднюю наценку на 2,5% на все модели.
Ян Птачек сказал, что они будут отстаивать ценовую конкурентоспособность своей продукции. По его словам, повышение цен возможно только из-за инфляции или роста цен на материалы.
До этого «Автостат» подсчитал и сделал выводы о некотором поднятии цен на продукцию «АвтоВАЗа». Модель XRay, кроме версии Comfort, подорожала на 15 000 руб.. Пресс-служба автогиганта подтвердила только среднюю наценку на 2,5% на все модели.
Автор: Соколов Вячеслав