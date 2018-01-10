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В Китае женщина спровоцировала драку, чтобы её супруг успел на поезд
Китаянка устроила драку, чтобы поезд не отправился без её супруга. Сама женщина успела со своим ребенком зайти в вагон, а её муж оказался задержан у пункта проверки билетов вокзала.

В Китае женщина спровоцировала драку, чтобы её супруг успел на поезд


Китаянка работает педагогом, отмечают местные СМИ. Она спровоцировала драку с проводниками для задержки высокоскоростного поезда. В соответствии со словами издания, первоначально она вместе с дочкой перепутала вокзал, поэтому чуть не опоздала на свой поезд.

Женщина встала посредине дверного проёма и не давала закрыть его. Это не позволяло поезду тронуться. Её попросили выйти, однако она организовала скандал. После этого работники силой вытолкнули китаянку из состава. Подчеркивается, что после произошедшего инцидента учительница была уволена.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 16:05
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