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Госдума РФ сэкономила за 2017 год более 700 млн рублей
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ, заявил, что на протяжении 2017 года депутатами было сэкономлено более 700 млн рублей государственных средств. Более продуманно использовались денежные ресурсы, затрачиваемые на использование залов официальных делегаций.

Госдума РФ сэкономила за 2017 год более 700 млн рублей

Открывая весеннюю сессию Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил собравшимся, что точные расчеты показали экономию бюджетных средств на уровне 706,320 млн рублей. Были учтены и 55,5 млн рублей за счёт заработных плат парламентариев. Спикер ГД РФ отметил, что при подсчете экономии учитывались должностные оклады сотрудников аппарата, а также помощников депутатов.

В ходе открытия весенней сессии спикер проинформировал, что в 2016 году суммарно сэкономлено 779 млн рублей госсредств. Было подчеркнуто, что по использованию залов официальных делегаций по итогам года экономия составила 44,6 млн рублей.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 16:17
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