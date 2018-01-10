В Бразилии 18-летняя девушка играла в русскую рулетку со своим парнем и проиграла
В Бразилии 18-летняя девушка из Гамы играла в русскую рулетку со своим 27-летним парнем и проиграла. Сведения предоставлены изданием Daily Mail.
Сообщается, после трагедии парень вызвал такси, погрузил внутрь бездыханное тело возлюбленной и оставил его около одной из местных клиник. Полицейские начали расследование и нашли двоих свидетелей, рассказавших о выстрелах. При обыске квартиры найдены наркотические вещества. Таксист, помогавший скрывшемуся парню, задержан за пособничество.
Полицейские взяли парня погибшей в пригороде. Он называет произошедшее роковой случайностью и отрицает свою вину. Пистолет пока не найден.
Сообщается, после трагедии парень вызвал такси, погрузил внутрь бездыханное тело возлюбленной и оставил его около одной из местных клиник. Полицейские начали расследование и нашли двоих свидетелей, рассказавших о выстрелах. При обыске квартиры найдены наркотические вещества. Таксист, помогавший скрывшемуся парню, задержан за пособничество.
Полицейские взяли парня погибшей в пригороде. Он называет произошедшее роковой случайностью и отрицает свою вину. Пистолет пока не найден.
Автор: Джанабилова Татьяна П