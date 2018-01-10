В Туле обнаружили труп в припаркованной машине
В Туле нашли труп 49-летнего мужчины, который находился в машине «Volkswagen». Машина была припаркована в Городском переулке. Событие произошло 9 января в 5:00 утра.
Погибший прописан в населенном пункте Малоярославец Калужской области. Точно известно, что ему было 49 лет. Следов насильственных действий на трупе не обнаружено.
Погибший прописан в населенном пункте Малоярославец Калужской области. Точно известно, что ему было 49 лет. Следов насильственных действий на трупе не обнаружено.
Автор: Соколов Вячеслав