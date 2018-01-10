Ученые обнаружили следы животных на рекордно большой глубине на дне океана
Ученые на рекордной глубине обнаружили следы животных. Палеонтологи сделали открытие в ЮАР. По итогу анализа окаменелостей удалось выяснить, что морские черви и прочие многоклеточные существа могли обитать на уровне в 6-8 метров ниже дна океана. При этом ранее подобное считалось совершенно невозможным.
«Новое открытие, в сущности, позволило нам посмотреть в неизученный наукой мир, полностью новую среду обитания на Земле. Мы практически ничего не знаем о происходящем в глубинных слоях морского и океанического дна. Ещё меньше информации о жизни на нем в далеком прошлом. Найденные окаменелости позволяют установить, что жизнь обязана была присутствовать в песчаных отложениях, но не в глиняных», — отметил Джеффри Пиколл, работающий в британском университете Лидса.
Микробы и прочие одноклеточные организмы могут быть встречены почти везде. Это касается и верхних слоев атмосферы и нижними слоями почвы. Многоклеточные заселили только небольшую часть этого пространства. Обычно, основным ограничителем распространения становится недоступность кислорода. Таким образом, ранее считалось, что дно моря полностью безжизненно, поскольку там отсутствует кислород.
При этом в действительности он мог там присутствовать за сет поступлений через поры и микроканалы в песчаных отложениях. Последние позволяли морским беспозвоночным создавать туннели для поиска частиц органической материи, которая опустилась на дно из слоев рядом с поверхностью. Залежи органики, уверены исследователи, оказали помощь в выживании. Аналогичные отложения, уверяют ученые, даже сегодня могут появляться на дне морей и океанов.
«Новое открытие, в сущности, позволило нам посмотреть в неизученный наукой мир, полностью новую среду обитания на Земле. Мы практически ничего не знаем о происходящем в глубинных слоях морского и океанического дна. Ещё меньше информации о жизни на нем в далеком прошлом. Найденные окаменелости позволяют установить, что жизнь обязана была присутствовать в песчаных отложениях, но не в глиняных», — отметил Джеффри Пиколл, работающий в британском университете Лидса.
Микробы и прочие одноклеточные организмы могут быть встречены почти везде. Это касается и верхних слоев атмосферы и нижними слоями почвы. Многоклеточные заселили только небольшую часть этого пространства. Обычно, основным ограничителем распространения становится недоступность кислорода. Таким образом, ранее считалось, что дно моря полностью безжизненно, поскольку там отсутствует кислород.
При этом в действительности он мог там присутствовать за сет поступлений через поры и микроканалы в песчаных отложениях. Последние позволяли морским беспозвоночным создавать туннели для поиска частиц органической материи, которая опустилась на дно из слоев рядом с поверхностью. Залежи органики, уверены исследователи, оказали помощь в выживании. Аналогичные отложения, уверяют ученые, даже сегодня могут появляться на дне морей и океанов.
Автор: Валерий Антонов