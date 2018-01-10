В Британии в школе запретили называть девочек девочками и ученицами
В Манчестере (Британия) в известной школе для девочек перешли на гендерно-нейтральный язык. Сведения появились на страницах издания Daily Mail.
Директор школы Стефани Джилл направила родителям учениц письменное уведомление, в котором сообщила, что теперь воспитанниц называют учениками. Данная мера введена, чтобы не ущемлять права и не ранить чувства трансгендеров.
«Сначала мы восприняли письмо, как шутку. Это безумие. Мы уважаем взгляды и предпочтения других людей, но это не значит, что нужно перестать называть девочек девочками», - заявили местные жители.
Директор школы Стефани Джилл направила родителям учениц письменное уведомление, в котором сообщила, что теперь воспитанниц называют учениками. Данная мера введена, чтобы не ущемлять права и не ранить чувства трансгендеров.
«Сначала мы восприняли письмо, как шутку. Это безумие. Мы уважаем взгляды и предпочтения других людей, но это не значит, что нужно перестать называть девочек девочками», - заявили местные жители.
Автор: Джанабилова Татьяна П