Правительство России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в космосе
На официальном сайте правовой информации появились сведения о том, что правительство Китая и России подписали соглашение, которое касается сотрудничества в области изучения космического пространства. В договоре, составленном между странами, речь идет также о вопросах охраны технологий и создании средств наземной инфраструктуры космоса.
Россия и Китай планируют плодотворно сотрудничать и реализовывать совместные проекты в области космоса, а именно изучения космического пространства. Государства намерены создать и эксплуатировать средства выведения, которые касаются космической наземной инфраструктуры.
Это соглашение был ратифицировано президентом РФ еще 5 декабря прошлого года, но вступило в силу спустя 13 дней.
Россия и Китай планируют плодотворно сотрудничать и реализовывать совместные проекты в области космоса, а именно изучения космического пространства. Государства намерены создать и эксплуатировать средства выведения, которые касаются космической наземной инфраструктуры.
Это соглашение был ратифицировано президентом РФ еще 5 декабря прошлого года, но вступило в силу спустя 13 дней.
Автор: Ирина Доброва