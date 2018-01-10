Дмитрий Маликов заявил о своем покорении Instagram
Дмитрий Маликов в своем Instagram рассказал о планах покорения этой соцсети. Он записал видео с обращением к поклонникам.
«Привет Вам и еще раз поздравления с 2К18 годом от императора Твиттера!) Но!Королевство стало маловато, иду завоевывать новые территории, то есть сюда,в Инстаграм! ТрепещИте,миллионы! И как говорит современная молодежь: #пооремнемножечко #никакойперхоти», - отметил он в комментарии.
Пользователи встретили видеосообщение Дмитрия Малиова положительно. За 30 минут ролик просмотрели более 6 тысяч раз.
«Привет Вам и еще раз поздравления с 2К18 годом от императора Твиттера!) Но!Королевство стало маловато, иду завоевывать новые территории, то есть сюда,в Инстаграм! ТрепещИте,миллионы! И как говорит современная молодежь: #пооремнемножечко #никакойперхоти», - отметил он в комментарии.
Пользователи встретили видеосообщение Дмитрия Малиова положительно. За 30 минут ролик просмотрели более 6 тысяч раз.
Автор: Валерий Антонов