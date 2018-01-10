Памяти Державина: Актриса Вера Васильева выступила перед журналистами в Театре сатиры
Актриса Вера Васильева, игравшая в Театре сатиры, выступила перед журналистами, собравшимися, чтобы почтить память Михаила Державина. Перед траурной фотографией коллеги и знакомые оставляют цветы.
«Для нас большое горе сейчас прощаться и отпускать Михаила Державина, украшавшего театр своим ироничным и добрым характером. С ним работа превращалась в праздник. Даже, когда он перевоплощался в отрицательных героев, было заметно их обаяние. Таких актеров сейчас мало. Мы благодарны судьбе за возможность общаться и работать с этим талантливым человеком. Светлая память!» - сказала Васильева.
Напомним, гражданская панихида по Державину состоится 15 января в здании театра.
«Для нас большое горе сейчас прощаться и отпускать Михаила Державина, украшавшего театр своим ироничным и добрым характером. С ним работа превращалась в праздник. Даже, когда он перевоплощался в отрицательных героев, было заметно их обаяние. Таких актеров сейчас мало. Мы благодарны судьбе за возможность общаться и работать с этим талантливым человеком. Светлая память!» - сказала Васильева.
Напомним, гражданская панихида по Державину состоится 15 января в здании театра.
Автор: Джанабилова Татьяна П