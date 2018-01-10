В Сети появились характеристики Xperia XA2 и XA2 Ultra

Главной инновацией приборов стал полностью замененный чипсет. По словам специалистов компании, вместо морально устаревшего MediaTek Helio P20 пользователь получит современный Snapdragon 630, являющийся эталоном в плане энергоэффективности и стабильности работы. В среднем сегменте рынка почти все смартфоны нового поколения работают на данном процессоре. Автономность Xperia XA2 определенно должна увеличиться, и не только за счет более экономичного чипсета, построенного по нормам 14 нм техпроцесса. Кроме того, вместе с ним в приборе установили дополнительный графический адаптер, отвечающий не только за изображение на дисплее, но и за камеры. Также инновацией для аппарата стал дисплей с разрешением FullHD. Предыдущая версия с HD-экраном получила массу негативных отзывов от потребителей из-за низкого качества изображения.Примечательно, что бренд решил не идти на поводу у трендов, диктующих использование безрамочного дисплея. Аппарат получил стандартный экран с довольно широкими краями, ставшими своеобразной особенностью серии. В то же время, металлические запчасти у него были заменены на алюминиевые, ввиду чего вес гаджета увеличился примерно на 28 граммов. С точки зрения дизайна главным изменением стал переезд сканера отпечатка пальца на заднюю крышку и расположение модуля камеры по центральной оси. После премьеры предыдущего поколения многие пользователи начали жаловаться на неудобства, связанные с дактилоскопическим датчиком. Из-за того, что он был на передней части, владелец постоянно зацеплял его, что вызывало меню настроек. Изменениям подверглось и разрешение камер на аппарате. Так, девайс получил записывающее устройство на 23 мегапикселя на задней части. Разрешение селфи-камеры составило 12 мегапикселей, что даст возможность пользователям делать качественные снимки.Прибор будет работать на базе операционной системы Android 8.0 Oreo. Xperia XA2. Кроме того, он обзаведется технологией QuickCharge 3.0, способной полностью восстанавливать заряд батареи девайса всего за 1,5 часа. Основной фишкой Xperia XA2 Ultra является двойной модуль фронтальной камеры. Данный девайс фактически ничем не будет отличаться, кроме записывающих устройств. Кроме того, он работает на аналогичном процессоре, однако вместе с ним устанавливают оперативную память на 4 гигабайта. Также изменился и размер дисплея девайса, который получил диагональ в 5,5 дюйма. В остальном экран полностью соответствует более дешевой модели. Дактилоскопический сканер отправили на заднюю крышку, модуль камеры разместили по центральной линии. Особенностью девайса также станет батарея на 3580 миллиампер часов, причиной увеличения объема которой стал новый дисплей. Аппарат также работает на базе операционной системы Android 8.0 Oreo. Старт продаж обоих приборов запланирован на начало февраля текущего года, однако до этого они появятся на рынке Японии в качестве тестирования. В комплект аппаратов будут входить и фирменные наушники от бренда, розничная стоимость которых составляет примерно половину цены смартфона. Представители компании ранее сообщали, что не собираются делать ставки на флагманские модели, так как на рынке для них уже имеется масса конкурентов. Концерн сосредоточится на выпуске аппаратов среднего класса, используя при этом все инновационные технологии. Первым примером соединения цены и качества должен будет стать Xperia XA2.В случае Xperia XA2 покупатели смогут выбрать между серебристым, черным, синим и розовым вариантом цветового исполнения. Xperia XA2 Ultra планируется выпустить всего в двух вариациях, сведения о которых будут обнародованы на самой премьере перед выходом на европейский и азиатский рынки.Источники в компании сообщили, что в девайсах нового поколения планируется применять сенсор Exmor RS, поддерживающий запись в формате 4К, однако Xperia XA2 Ultra и его младшая модель смогут делать ролики только в HD. Аппарат Xperia XA2 Ultra получил сдвоенную фронтальную камеру на основе модулей с 16 и 8 мегапикселей, которая также будет использоваться в большей части аппаратов среднего ценового сегмента. По словам экспертов, основной проблемой нового поколения приборов является небольшая оперативная память, не рассчитанная на работу с тяжелыми приложениями. В то же время, аппарат имеет отличные результаты для своей стоимости на многих бенчмарках.