Сегодня Константину Хабенскому исполняется 46 лет
Сегодня Константин Хабенский празднует свое 46-летие. Народный артист России получал образование по технической специальности в Ленинградском техникуме авиационного приборостроения, однако после 3-го курса прекратил учебу по собственному желанию.
Широкую известность актер получил благодаря участи в съемках телесериала «Убойный отдел». Впоследствии он снялся в большом количестве полнометражных картин, где получал главные роли. В 2008 году Хабенский основал благотворительный фонд, работающий в направлении оказания помощи детям, страдающим от тяжёлых заболеваний.
С 2010-го года Хабенский приступил к открытию студий творческого развития на территории различных городов России. В мае 2016-го по итогам работы проекта «Поколение Маугли» его удостоили премии «Импульс добра», отметив как лауреата спецноминации «за вклад в развитие соцпредпринимательства в РФ».
Широкую известность актер получил благодаря участи в съемках телесериала «Убойный отдел». Впоследствии он снялся в большом количестве полнометражных картин, где получал главные роли. В 2008 году Хабенский основал благотворительный фонд, работающий в направлении оказания помощи детям, страдающим от тяжёлых заболеваний.
С 2010-го года Хабенский приступил к открытию студий творческого развития на территории различных городов России. В мае 2016-го по итогам работы проекта «Поколение Маугли» его удостоили премии «Импульс добра», отметив как лауреата спецноминации «за вклад в развитие соцпредпринимательства в РФ».
Автор: Валерий Антонов