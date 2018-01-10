В Москве женщина обвинила соседа в изнасиловании
7 января в Москве женщина обвинила своего соседа в изнасиловании. Сведения об инциденте, произошедшем между жильцами дома на Очаковском шоссе, появились в СМИ.
Сообщается, полицейские приняли заявление и начали проверку. Женщине придется в деталях рассказать, что с ней произошло и подтвердить слова неопровержимыми доказательствами, например, медицинским освидетельствованием. Детали инцидента в интересах следствия не разглашаются.
Ранее в изнасиловании обвинили Вайнштейна.
Сообщается, полицейские приняли заявление и начали проверку. Женщине придется в деталях рассказать, что с ней произошло и подтвердить слова неопровержимыми доказательствами, например, медицинским освидетельствованием. Детали инцидента в интересах следствия не разглашаются.
Ранее в изнасиловании обвинили Вайнштейна.
Автор: Джанабилова Татьяна П