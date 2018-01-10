Украинский телеканал «1+1» оспорил признание Добронравова угрозой нацбезопасности
Представители украинского телеканала «1+1» оспорили в суде признание популярного российского актера Федора Добронравова угрозой нацбезопасности. Ранее знаменитость включили в «черный список» лиц, которые опасны для Украины.
Актер Федор Добронравов, по мнению Минкульта Украины, представляет угрозу для национальной безопасности страны. В результате окружным административным судом Киева было открыто производство по делу, которое касается иска телеканала «1+1» и Госагентства Украины по вопросам кинематографа. Истец просит, чтобы суд отменил внесение Добронравова в «черный список» и признал решение украинского Минкульта незаконным. По данному иску судебное заседание запланировано 15 февраля 2018 года.
Украинский телеканал «1+1» хочет, чтобы был отменен приказ не транслировать фильмы и сериалы, в которых играет Федор Добронравов. В особенности речь идет о популярном сериале «Сваты», который полюбился многим телезрителям. Такая реакция украинского Госкино была вызвана визитом российского актера на полуостров Крым.
Актер Федор Добронравов, по мнению Минкульта Украины, представляет угрозу для национальной безопасности страны. В результате окружным административным судом Киева было открыто производство по делу, которое касается иска телеканала «1+1» и Госагентства Украины по вопросам кинематографа. Истец просит, чтобы суд отменил внесение Добронравова в «черный список» и признал решение украинского Минкульта незаконным. По данному иску судебное заседание запланировано 15 февраля 2018 года.
Украинский телеканал «1+1» хочет, чтобы был отменен приказ не транслировать фильмы и сериалы, в которых играет Федор Добронравов. В особенности речь идет о популярном сериале «Сваты», который полюбился многим телезрителям. Такая реакция украинского Госкино была вызвана визитом российского актера на полуостров Крым.
Автор: Ирина Доброва