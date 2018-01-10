На Камчатке 9-летняя девочка сломала позвоночник в батутном центре
На Камчатке девочка 9-ти лет серьезно травмировалась во время игры в батутном центре. Инцидент случился в Петропавловске-Камчатском в прошлом октябре. У ребенка диагностировали перелом позвоночника, пишут местные СМИ.
Известно, что ребенок пришел в батутный центр на улице Озерновская коса. Там она выполняла различные акробатические элементы, при этом инструктора рядом не было. В результате нарушения правил безопасности 9-летняя девочка серьезно травмировалась. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы грудных позвонков и шейного. В связи с инцидентом мама школьницы обратилась в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации.
СКР возбудил дело против лиц, владеющих батутным центром в Петропавловске-Камчатском. Проводится разбирательство.
Известно, что ребенок пришел в батутный центр на улице Озерновская коса. Там она выполняла различные акробатические элементы, при этом инструктора рядом не было. В результате нарушения правил безопасности 9-летняя девочка серьезно травмировалась. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы грудных позвонков и шейного. В связи с инцидентом мама школьницы обратилась в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации.
СКР возбудил дело против лиц, владеющих батутным центром в Петропавловске-Камчатском. Проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова