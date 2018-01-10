СМИ: Минфин РФ потратил оставшиеся 1,42 трлн рублей Резервного фонда
Российский Минфин РФ в течение декабря прошедшего года направил на покрытие дефицита госбюджета денежные средства Резервного фонда в размере 1,42 трлн руб. Об этом информируют московские массмедиа, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В течение декабря 2017 года денежные средства в зарубежной валюте, находившиеся на счетах Резервного фонда в Центробанке, были израсходованы. Ресурсы использованы на покрытие имеющегося дефицита. Об этом указывается в сообщении российского Минфина. Особо отмечено, что вырученные денежные средства были зачислены на счёт государственного бюджета. В результате, указано в информационном сообщении Минфина, на счетах фонда были зафиксированы нулевые остатки.
По сведениям ведомства, согласно действующего федерального закона по внесению изменений в российский Бюджетный кодекс РФ, Резервный фонд официально прекратит существование 1 февраля нынешнего года.
В течение декабря 2017 года денежные средства в зарубежной валюте, находившиеся на счетах Резервного фонда в Центробанке, были израсходованы. Ресурсы использованы на покрытие имеющегося дефицита. Об этом указывается в сообщении российского Минфина. Особо отмечено, что вырученные денежные средства были зачислены на счёт государственного бюджета. В результате, указано в информационном сообщении Минфина, на счетах фонда были зафиксированы нулевые остатки.
По сведениям ведомства, согласно действующего федерального закона по внесению изменений в российский Бюджетный кодекс РФ, Резервный фонд официально прекратит существование 1 февраля нынешнего года.
Автор: Семен Зайцев